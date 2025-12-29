Beyoncé se convierte en multimillonaria y domina la industria musical

Beyoncé no solo reina en los escenarios, ahora también manda en las finanzas. La superestrella estadounidense acaba de entrar a la exclusiva lista de multimillonarios de Forbes, convirtiéndose en la quinta artista en alcanzar fortunas de diez cifras, junto a nombres como Taylor Swift, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen, según informó la publicación especializada.

El logro llega en medio del éxito arrollador de su gira Cowboy Carter, un proyecto inspirado en la música country que recorrió 32 ciudades, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó la impresionante cifra de 407,6 millones de dólares, posicionándose como la gira más lucrativa del género, según Billboard Boxscore.

Este hito se suma al récord anterior que rompió con el Renaissance World Tour en 2023, que cerró con 579,8 millones de dólares, estableciéndose como la gira de R&B más rentable de la historia. Está claro que para Beyoncé, los shows en estadios son mucho más que conciertos: son auténticas máquinas de hacer dinero.

Forbes destaca que la cantante empezó a construir su imperio empresarial en 2010, cuando fundó Parkwood Entertainment, tomando el control absoluto de su carrera tanto en lo creativo como en lo financiero. En una entrevista de 2013, Beyoncé explicó su decisión: "Cuando decidí ser mi propia manager, era importante no recurrir a una gran agencia de representación".

La publicación estima que, sumando ingresos por giras, su catálogo musical y acuerdos de patrocinio, la artista obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la ubica como la tercera artista mejor pagada del planeta.

Aunque su imperio se extiende a la moda, bebidas y productos de cuidado personal, la verdadera mina de oro sigue siendo la música, sobre todo los espectáculos en vivo y el control absoluto de sus derechos. Beyoncé no solo canta, sino que manda en cada dólar que entra en su bolsillo.

