Paul McCartney revela su próximo álbum de estudio "The boys of Dungeon Lane": reabrirá su historia más incómoda

Prepárense, porque Paul McCartney vuelve a sacudir la escena. A sus 83 años, el ex Beatle anunció que el próximo 29 de mayo lanzará "The boys of Dungeon Lane", un nuevo disco que promete remover recuerdos enterrados y abrir viejas heridas de su infancia.

Según la discográfica Universal Music Group, el álbum ya está disponible para reserva, incluye 14 canciones y llega acompañado del primer adelanto, la balada "Days We Left Behind".

Pero lo que realmente está dando de qué hablar no es solo la música, sino que el contenido: aseguran que aquí aparecerán "recuerdos nunca antes compartidos", revelando una cara desconocida del niño que existía mucho antes de la leyenda de The Beatles.

La propia discográfica describe el material como el resultado de un McCartney en un estado "sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".

El título del álbum no es casual. Dungeon Lane, esa calle de Liverpool que marcó su niñez, aparece como símbolo de esos años en los que el pequeño Paul caminaba, mientras a su alrededor había "los bares llenos de humo", según relata una de las canciones. Una imagen que dice bastante del relato romántico que muchos esperaban.

McCartney también deja caer una frase que no pasa desapercibida: su barrio era "bastante obrero. No teníamos nada pero no importaba, porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho".

Lo cierto es que este lanzamiento suma un nuevo capítulo a su carrera en solitario —ya van más de dos décadas de discos tras la ruptura de la banda en 1970—, pero todo indica que esta vez no será solo música: será una ventana incómoda a su historia personal. Y eso, viniendo de una figura como McCartney, siempre da de qué hablar.

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