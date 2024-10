Paul McCartney brilló ante 40 mil chilenos haciendo un repaso por su extensa carrera

En el marco de su gira «Got Back», el mítico músico británico Paul McCartney, regresó a Chile, en un concierto brindado en el estadio Monumental ante 40 mil personas.

El ex The Beatles comenzó el show exhibiendo una línea de tiempo en fotografías, a través de un rascacielo con imágenes de celebridades que han acompañado su carrera.

Al momento de comenzar el recital, el rascacielo se convirtió en un bajo, el cual, luego de reventar en colores, hizo que apareciera en escena el músico de Liverpool.

Fueron dos horas de concierto donde McCartney repasó temas como «Can't buy my love», «Drive my car» o «My Valentine», pero también otras como «Hey Jude».

Un punto destacado fue cuando cantó «Now and Then», la última canción de The Beatles, la cual se completó con ayuda de la Inteligencia Artificial.

En la recta final del show vinieron temas como «Lady Madonna», junto a éxitos como «Get Back», «Let It Be» y «Live and Let Die», acompañado de pirotecnia.

Cabe hacer presente que entre las 40 mil personas se encontra el Presidente Gabriel Boric, quien recibió aplausos por parte del público que estaba en la tribuna Rapa Nui.

(Imágenes: Andie Borie // DG Medios)

