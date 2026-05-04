Paty Maldonado defiende a Marcelo Ríos tras escándalo en bar de Vitacura: “No has cometido ningún crimen”

Marcelo "Chino" Ríos volvió a hacer de las suyas y, como ya es costumbre, no pasó desapercibido. El exnúmero uno del mundo quedó en el ojo del huracán este fin de semana tras protagonizar un polémico episodio en un bar de Vitacura, donde el alcohol habría sido protagonista y la situación escaló tanto que terminó con Carabineros en el lugar.

Una vez que se calmó la situación, el “Chino” salió a dar la cara. Con un tono más bien relajado, intentó bajar el perfil al escándalo y lanzó su mea culpa: “Se me pasaron las copas”.

"Quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí", agregó Ríos.

En medio de las críticas, apareció un apoyo que pocos veían venir: Paty Maldonado salió sin filtro a defenderlo. La opinóloga no dudó en prestarle ropa en una publicación de Instagram de “¿Quién Dijo Qué?”, donde se viralizaron las disculpas del extenista.

Las palabras de Paty Maldonado

En la caja de comentarios, Patricio Maldonado fue directa y fiel a su estilo lanzó: “Marcelo, no has cometido ningún crimen. No estabas manejando, no golpeaste a nadie, no eres diputado, alcalde, ministro o presidente de la República. Son ellos los que tienen que dar explicaciones”.

“Varios diputados, alcaldes y concejales han manejado y chocado en estado de ebriedad. Así que ya chao, ya pasó. Te mando mucho cariño”, señaló la figura de TV+.

Pero la historia no quedó ahí. El propio Ríos reveló que todo habría comenzado por una discusión con su pareja, quien decidió irse del lugar antes de que llegara la policía, dejando la situación aún más enredada.

“No quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”, comentó el extenista.

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