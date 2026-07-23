Patricio Laguna rompe el silencio y desmiente rumor de romance con Raquel Argandoña

Durante su participación en el podcast Acorralados con Yoyi, el modelo y deportista Patricio Laguna abordó algunos de los episodios más recordados de la farándula chilena y se refirió al rumor que lo vinculó sentimentalmente con Raquel Argandoña, surgido en 2023 luego de unas declaraciones de Adriana Barrientos.

Laguna aseguró que nunca participó voluntariamente en montajes mediáticos, aunque reconoció que en distintas ocasiones terminó siendo involucrado en rumores sin su consentimiento.

Según relató, fue un amigo quien le informó sobre la especulación que circulaba en televisión.

“Hace un par de años atrás me llama un amigo y me dice: ‘Acaban de decir que tú tenías un romance con la Raquel Argandoña o que la invitaste a salir’”.

Ante la sorpresa por la información, el exconcejal decidió comunicarse directamente con Adriana Barrientos para conocer el origen de sus dichos y confirmar si se trataba de una afirmación real o parte del estilo del programa.

“Le escribí a la Adriana y le dije: 'Adriana, ¿en serio o de broma?'. 'Ay, amigo, tú sabes, es parte del tema'...”, recordó Laguna sobre la respuesta de la panelista, quien le habría señalado que el comentario correspondía al tipo de dinámica televisiva del espacio.

Aunque afirmó estar acostumbrado a los rumores del mundo del espectáculo, el deportista reconoció que esta situación sí tuvo consecuencias en su vida personal, principalmente por cómo podía afectar a su entorno cercano.

“A mí me da lo mismo, en el sentido de que uno se acostumbra a que digan cosas que no están cercanas a la realidad, pero sí me preocupa por mi pareja y por el entorno”, explicó.

En esa misma línea, agregó que tuvo que abordar directamente el tema con su pareja para aclarar lo ocurrido.

“Llegó el momento en que tuve que comentarle a mi polola cómo había sido el tema”.

Finalmente, al ser consultado por su actual relación con Raquel Argandoña, conocida como "La Quintrala", Laguna descartó cualquier tipo de vínculo sentimental pasado o presente, aunque destacó la buena impresión que tiene de la comunicadora.

“Yo con la Raquel no somos muy amigos, pero tengo la mejor opinión de ella. Nos conocemos, pero de ahí a poder llegar a salir es lejano”, puntualizó.

El modelo cerró el tema señalando que mantiene una buena opinión de Argandoña y destacando que la animadora “se mantiene muy bien”.

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