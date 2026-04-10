Patricio Dussaillant fue designado como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile

El ministerio Secretaría General de Gobierno informó que el Presidente José Antonio Kast designó al abogado y académico Patricio Dussaillant Balbontín, como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile.

La nueva autoridad del canal es abogado y licenciado en Derecho de la Universidad Católica. Además, cuenta con un doctorado en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra (España) y PADE (Programa de Alta Dirección de Empresas) de la ESE - Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes.

Durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado en diversas cátedras de comunicación estratégica, análisis de entorno, comunicación política y opinión pública, para estudiantes de pregrado y posgrado en la Universidad Católica.

Tras su nombramiento, Dussaillant asumirá los diversos desafíos que enfrenta actualmente la señal pública y su rol como uno de los principales medios de comunicación de alcance nacional e internacional de nuestro país.

Cabe señalar que Patricio Dussaillant asumirá sus funciones este sábado 11 de abril en reemplazo de Jaime Gazmuri Mujica, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2025.

(Imagen: Diario Financiero)

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