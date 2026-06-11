Maná confirma esperado regreso a Chile: celebrará sus 40 años con show único en el Estadio Monumental

La histórica agrupación mexicana Maná anunció su regreso a Chile para celebrar cuatro décadas de trayectoria con un concierto único programado para el próximo 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Monumental de Santiago.

La presentación forma parte de la gira mundial “Vivir Sin Aire Tour”, una producción de gran formato que recorrerá los principales estadios de Latinoamérica y que repasará los grandes éxitos que han marcado la historia del rock en español.

El anuncio llega en un momento especialmente significativo para la banda liderada por Fher Olvera, ya que se realiza a pocas horas de que encabecen la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México.

“Esta será la única oportunidad para ver a Maná en vivo en Chile durante 2026”, destacaron desde la organización, subrayando el carácter exclusivo que tendrá el concierto para los seguidores nacionales.

La gira también contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Lima, Buenos Aires y Ciudad de México, consolidando una celebración continental por los 40 años de carrera del grupo.

Formada en 1986 en Guadalajara, Maná se ha convertido en una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana. Con más de 50 millones de discos vendidos y 11 álbumes de estudio, su legado incluye éxitos como “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor” y “Vivir Sin Aire”.

Además, la agrupación ostenta importantes reconocimientos internacionales, entre ellos cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su disco “¿Dónde Jugarán los Niños?” continúa siendo considerado el álbum de rock latino más vendido de la historia.

Junto con su trayectoria musical, la banda mantiene un fuerte compromiso social y medioambiental a través de la Fundación Ecológica Selva Negra, iniciativa que lideran desde hace tres décadas.

ENTRADAS

El concierto será producido por Bizarro Live Entertainment, empresa que informó que los detalles sobre la venta de entradas, precios y puntos de comercialización serán anunciados próximamente a través de sus canales oficiales.

“Pronto se dará a conocer toda la información relacionada con la venta de tickets para el espectáculo”, indicó la productora.

La última visita de Maná a Chile se concretó en febrero de 2024, cuando la banda se presentó en el Festival de Viña del Mar y realizó un concierto en solitario en el Movistar Arena.

PURANOTICIA