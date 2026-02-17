“¿Patricia, quién?”: Inna Moll y Tanza Varela lanzan ácido ninguneo a Paty Maldonado en pleno podcast

Un momento cargado de ironía y memoria tuvo el reciente episodio del podcast de Revista Sarah, donde la Miss Universo Chile 2025, Inna Moll, y la actriz Tanza Varela repasaron la controversia que enfrentó la modelo durante su preparación para el certamen internacional.

Todo surgió cuando Varela le preguntó a Moll si había atravesado polémicas en su paso por el Miss Universo, instancia en la que logró posicionarse dentro del Top 12. Fue ahí cuando la modelo recordó uno de los episodios más complejos del proceso.

“Yo estaba como caballo de carrera. Creo que lo único de todo el proceso que realmente me pegó fue cuando Patricia habló”, confesó.

La respuesta abrió la puerta al momento más comentado del diálogo.

—“¿Qué Patricia, perdón?”, lanzó Varela.

—“Patricia Maldonado”, aclaró Moll.

—“¿Quién es ella? No la conozco”, disparó la actriz.

—“Ay, yo tampoco”, se sumó entre risas la modelo.

—“No conocemos a Patricia Maldonado”, remató Varela.

Aunque el intercambio tuvo un tono distendido, Moll reconoció que el episodio no fue menor: “Sigamos el tema, pero para mí eso fue heavy”.

La tensión entre la modelo y la opinóloga se remonta a noviembre de 2025, en plena preparación para la final de Miss Universo. En ese entonces, Patricia Maldonado criticó duramente a Moll tras la viralización de un video estilo trend en TikTok.

La panelista no escatimó en descalificaciones, tildando a la entonces finalista de “estúpida” y “pésimo ejemplo para nuestro país”, además de lanzar comentarios contra su madre, Ana María Bilbao, quien salió en defensa de su hija.

Tras regresar a Chile, Moll abordó el impacto de esas declaraciones: “El acoso que recibí gracias a ella fue bastante triste y desalentador”.

En el podcast, Varela también reflexionó sobre el tono que pueden alcanzar ciertas críticas públicas.

“Uno puede tener una opinión. Pero siento que cuando pasa a ser un poco más agresivo y tratas de hundir a la persona...”, planteó Moll.

A lo que la influencer agregó: “Y no hablo solo de mí, está lleno de agresiones masivas hacia personas que tal vez no se lo merecen en ese nivel”, concluyó.

