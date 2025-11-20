Patricia Maldonado se va con todo contra Inna Moll:“Es un pésimo ejemplo para nuestro país”

La semana pasada, Patricia Maldonado estalló contra la Miss Chile, Inna Moll, luego de que se viralizara el controvertido video donde la modelo aparece simulando consumir drogas. La opinóloga no tuvo filtro y disparó sin titubear: "Creo que esta mujer no puede representarnos", afirmó tajante en Tal Cual.

Y no se quedó ahí. “¡Le echó la culpa al peluquero! ‘Ay, el peluquero me dijo que lo hiciera’. O sea, si el peluquero te dice ‘mata al perro’, tú vas y lo matas", lanzó con ironía.

“O sea, una estúpida como esa no puede... que dé un paso al lado", cerró.

MALDONADO VOLVIÓ A CRITICAR

Ahora, Patricia Maldonado volvió a opinar sin censura. La panelista retomó el tema con aún más dureza luego de que Raquel Argandoña le comentara que un programa de farándula había cuestionado sus dichos.

Por lo que Maldonado respondió: “No teníamos idea que la Miss Chile tenía dos años o tres, o que tenía un problema mental, porque echarle la culpa a un tercero y no asumir su responsabilidad... la verdad es que a mí me importa una raja lo que opinen de otro canal”.

Sin filtros, continuó apuntando al rol de Inna como representante nacional: “Sigo insistiendo, esa señorita es un pésimo ejemplo para nuestro país, no debió participar, eso es una inmoralidad”.

Y no dejó pasar el polémico video que inició el escándalo: “Hacerle promoción a la droga... noo, ’perdón, disculpe, es que mi peluquero tiene la culpa’. Es tan infantil la pobre, que la obligaron a hacerlo”, cerró, dejando el ambiente aún más encendido.

Mientras tanto, Inna Moll sigue en Tailandia, a horas del cierre del Miss Universo.

PURANOTICIA