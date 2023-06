Patricia Maldonado revela que perdió pertenencias personales tras accidente que protagonizó: “Desapareció”

El pasado viernes la comunicadora Patricia Maldonado, protagonizó un complejo accidente automovilístico en la Ruta 68, en el que su jeep terminó volcado en la berma del camino, quedando atrapada en su interior, desde donde debió ser rescatada por personal de Bomberos.

Ahora, la actual panelista de “Tal Cual” conversó con el programa de TV+ “Somos un Plato”, donde entregó diferentes antecedentes sobre el incidente, revelando que “se me perdieron unas cosas muy divertidas”.

“Se me extravió un paquete de comida. Mi hijo se dedica a los alimentos envasados y hace repartos. Ahora que estoy sola con Jorge, me da lata cocinar…”, narró la ex “Mucho Gusto” en conversación con José Miguel Furnaro, indicando que ese día un amigo le había solicitado de los productos, por lo que llevaba una caja grande, la que “no apareció por ninguna parte, se desapareció”.

“También desapareció la ropa que llevaba para actuar”, acusó Maldonado, quien agregó que “a mí me da mucha risa porque tienen que haber disfrutado la comidita. Y de verdad, con todo el cariño, le regalo la ropa a la persona que se la llevó, porque se va a ver regia”.

PURANOTICIA