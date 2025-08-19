Kaminski reaparece en sus redes sociales con particular mensaje: "¡A veces la vida te pide silencio!"

En medio del complejo escenario judicial y mediático más desafiante de su trayectoria, Francisco Kaminski reapareció en sus redes sociales con un mensaje cargado de simbolismo, en el que habla de un “nuevo comienzo”.

Recordemos que durante las últimas semanas, Kaminski ha estado en el centro de la controversia, enfrentando situaciones de alta tensión tanto en el plano legal como en el personal, tal como su vinculación al crimen de el 'Rey de Meiggs', sus millonarias deudas que mantiene con diversas personas, y su quiebre amoroso con Camila Andrade.

La presión de toda esta polémica fue tal que optó por desactivar su cuenta de Instagram de forma temporal. Pero ahora la figura de televisión abrió sus redes sociales, donde anunció un cambio de actitud frente a la vida.

"¡¡¡A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo y con más amor propio que nunca", expresó el exlocutor.

"Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro. ¡De todos los que no abandonan! Gracias", cerró Kaminski.

