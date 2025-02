Patricia Maldonado renuncia a Primer Plano tras "exceso de trabajo" y por tener a su familia "abandonada"

La tarde del lunes, Patricia Maldonado, confirmó su renuncia a "Primer Plano". Todo esto a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Deseo comunicarles mi renuncia al programa debido a un exceso de trabajo y compromisos previamente agendados desde septiembre del año pasado", informó Paty.

"Mi decisión se debe únicamente a la carga laboral y no a ninguna dificultad o diferencia con el equipo, al contrario, solo tengo palabras de gratitud por la generosidad y el buen trato que siempre he recibido", agregó.

Luego, Maldonado fue entrevistada por "Zona de Estrellas", y reveló el poco tiempo que le dedica a su familia.

"Te juro que ya no podía. No he tenido tiempo ni siquiera de preocuparme de mi nieto, que tiene seis meses, no lo he podido disfrutar. Entonces, me bajó la cuestión poh. Así de simple, chiquillos. Me bajó la nostalgia. Dije: 'estoy trabajando harto, pero tengo a mi familia también un poco abandonada", reveló.

"Cuando yo llegué a Primer Plano y me llamaron, lo primero que dije fue: 'chiquillos, yo encantada, voy a funcionar los días que pueda , los domingo, pero no puedo dejar un trabajo agendado por meses'. Y eso es lo que me pasó. Me pasó dos domingos en que yo tuve que suspender y eso no se puede", expresó.

PURANOTICIA