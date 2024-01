Patricia Maldonado le envía duro mensaje a Raquel Argandoña

Patricia Maldonado, amiga de Raquel Argandoña , empezó el programa Tal Cual de TV+ con un duro mensaje para la animadora, que actualmente se encuentra internada en la clínica Alemana por problemas estomacales.

“Te voy a decir una sola cosa, no te lo mando a decir con nadie: ¿hasta cuándo recresta estái con esa hueá de la dieta? (sic) ‘Que no como ninguna cuestión, que no quiero comer nada, porque quiero ser flaca’… Por eso te vino esa hueá”, dijo.

Luego, la “Maldo” agregó : “Espérate que cuando te den de alta y te vengas para acá, te voy a meter hasta por las orejas la comida, ¿te quedó claro?”.

Por otra parte, y hablando en un tono más conciliador, le dijo: “Amiga, cuídese, por favor. La queremos, la necesitamos. Acá hay un equipo de gente”

PURANOTICIA