Patricia Maldonado en picada contra Paul Vásquez por dichos sobre su hija: “Lo encuentro rasca”

El comediante nacional Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, sorprendió en su reciente visita al estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde reveló que su hija tuvo un bebé de su hermanastro, el hijo de su pareja.

“Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables”, comentó entre risas el ex integrante de “Dinamita Show” en el programa conducido por Sergio Lagos.

Esto fue comentario obligado para Patricia Maldonado en su espacio emitido por YouTube “Las Indomables”, donde criticó duramente los dichos del humorista, a quien cuestionó por exponer de esa forma su vida familiar.

“Yo creo que hay cosas que tú sí puedes contar, que son las más livianas, anécdotas que no van a comprometer a tu familia ni a nadie. Lo que escuché ese día lo encontré sumamente fuerte”, comenzó señalando la ex “Mucho Gusto”.

“Yo no entiendo eso, que tu vayas a un programa y te pongas hablar tu familia, te pongas hablar pormenores de tu hija. Yo vi ahí, vi en vivo y en directo a un personaje que hablaba de la hija y del otro hijo, una cosa muy rara…”, agregó.

“¿Cuál es la idea? ¿Por qué? No era necesario, no era necesario…”, insistió. “Si tú quieres volver al humor o buscar pega, busca cualquier alternativa, pero no mezcles a tu familia”, cuestionó la opinóloga.

En esta línea, Maldonado aseguró que “hay cosas que yo no puedo justificar, me van a perdonar, pero las encuentro penca, rasca, poco responsables, porque a mi me parece una vergüenza que yo apareciera en la pantalla porque mi mamá está hablando de mi, y lo que está contando”.

“Me parece una vergüenza ver que en una pantalla mi papá está hablando de mí, y lo que está contando”, concluyó la comunicadora.

PURANOTICIA