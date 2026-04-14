Patricia Maldonado en el ojo del huracán: Movimiento de Integración y Liberación Homosexual llama a denunciarla por dichos en TV

Una nueva polémica golpea a Patricia Maldonado, quien vuelve a quedar en el ojo del huracán tras desatar la furia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

Esta vez, la organización no se guardó nada y llamó derechamente a denunciar a la opinóloga ante el Consejo Nacional de Televisión, acusando que sus dichos en pantalla cruzaron todos los límites con comentarios que califican de discriminatorios y ofensivos.

El escándalo explotó tras una emisión del programa Tal Cual de TV+, donde Maldonado reaccionó a un video viral de la diputada Emilia Schneider. Según el Movilh, lo que se dijo al aire no solo fue polémico, sino que directamente niega la identidad de género de la parlamentaria, encendiendo alarmas por vulneración de derechos y discursos de odio en televisión abierta.

Pero esto, aseguran, no sería un hecho aislado. Desde la organización recordaron que Maldonado arrastra un historial de controversias similares, incluyendo episodios que también salpicaron a figuras como Trinidad Cerda. Incluso, desempolvaron declaraciones de 2024, cuando Patricia ya había apuntado contra Schneider en medio del debate por el aborto libre, generando rechazo transversal.

En ese entonces, sus palabras desataron indignación inmediata por el tono y el contenido: "Se trata de un individuo que no quiere entender que tiene que ir al urólogo, no puede ir al ginecólogo. Nunca va a dejar de ser hombre. No puedes menstruar, no tiene menopausia, no tienes ovarios, no tienes ovarios".

Pero la polémica no se queda solo en Maldonado. El Movilh también puso en la mira a TV+ y a sus rostros en pantalla, como Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, cuestionando duramente que nadie haya frenado ni cuestionado en vivo los dichos.

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