Patricia Maldonado confirma su participación en la nueva edición de "Primer Plano"

Hace unos días se confirmó el regreso del programa de farándula "Primer Plano", de Chilevisión, el cual se había ido de las pantallas en el año 2018 pero ahora llega para el mes de diciembre.

La semana pasada se confirmó que el animador será Julio César Rodríguez, y ahora se supo que una de las panelistas del programa será Patricia Maldonado.

“Me voy a integrar, pero a mí me gusta jugar. Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche… en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo”, expresó Maldonado a Publimetro.

También, la opinóloga se refirió al rol que cumplirá en el "nuevo" Primer Plano.

“Voy a comentar temas contingentes, no se hace política ahí, pero mirado desde un punto de vista distinto, con los años que tengo”, reveló.

Además, aseguró que “yo puedo poner mis puntos de vista de cómo se pudo haber evitado el escándalo, por qué hacer de la vida privada un show, eso lo puedo criticar. Pero yo soy como soy y al que le gusta bien y al que no, aplaude nomas”.

Por último, se refirió a cómo se lleva con Julio César en el ámbito laboral. “Como coanimadora con Julio hacemos una muy buena dupla. Trabajamos juntos juntos en Radio Agricultura, nos fue muy bien, le tengo mucho cariño”, manifestó.

