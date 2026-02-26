Pastor Rocha ad portas de su debut en Viña 2026: "Hemos estado acostumbrados a ver que la espiritualidad tiene que ser seria, y no"

A un día de su debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Pastor Rocha dio a conocer sus sensaciones de cara al espectáculo que presentará.

El humorista –cuyo nombre es Santiago Endara– compartió con la prensa acreditada del certamen, que le preguntó todo acerca de su esperada rutina de humor.

Acerca de la mezcla entre humor y su religiosidad, expresó que "hemos estado muy acostumbrados a ver que la espiritualidad tiene que ser bastante seria, y no. El humano es integral, entonces el humor también es parte de nosotros".

Considerando que se presentará en una noche netamente con público juvenil, manifestó que "he tratado de hacer mi comedia más transversal" y que su rutina de humor ha sido pensada "en poder alcanzar a todos los públicos".

Respecto a las críticas que ha recibido desde algunas autoridades del mundo evangélico, expuso que "el humor siempre va a estar en esa tensión. Si algo le molestó, yo me pregunto por qué será", agregando que "quizás falta mirar más hacia adentro".

