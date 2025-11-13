Pastelito sorprendió en “Fiebre de Baile”: renunció y le cedió su lugar a Nicole Moreno

La noche del miércoles en “Fiebre de Baile” no dejó a nadie indiferente. Lo que debía ser una jornada más de competencia terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la temporada.

Tras la derrota del equipo rock and roll frente al equipo disco, varios rostros conocidos quedaron en la cuerda floja. Daniela Castro, Francisco Reyes, Cata Days, Cony Capelli y Nicole “Luli” Moreno pasaron directo a la temida zona de riesgo, acompañados por Agustín “Pastelito” Maluenda y Camila Andrade, quienes estuvieron ausentes esa noche.

La peor calificación —25 puntos, la más baja de la jornada— fue para Nicole Moreno, lo que la dejaba automáticamente fuera del programa, convirtiéndose en la sexta eliminada.

Antes de despedirse, la deportista se mostró muy emocionada al hablar de su paso por el espacio.

"La verdad es que conocí personas muy lindas, era como la adolescencia que no viví (...) son etapas que me salté en mi vida y la verdad es que lo disfruté muchísimo", comentó la fisiculturista.

EL GESTO QUE NADIE VIO VENIR

Cuando todos pensaban que el momento estaba cerrado, Agustín “Pastelito” Maluenda sorprendió al público y al jurado con una decisión inesperada. En plena despedida, tomó el micrófono y anunció:

"Me voy a retirar del programa, porque se acercan muchas cosas importantes. Con la familia, la recuperación de mi padre es lo más importante para mí. Comienza sus terapias y tengo que estar con él", comentó emocionado.

El artista circense explicó que su prioridad es acompañar a su padre, Tachuela Chico, quien se recupera de una compleja cirugía cardíaca tras sufrir un infarto.

"Es un momento muy bonito para decir adiós. Me hubiera encantado seguir", agregó Maluenda con tristeza.

En medio del revuelo, Diana Bolocco le preguntó si estaba dispuesto a ceder su lugar, y Pastelito no dudó en decir que sí, dejando todo en manos de la producción. La respuesta fue inmediata: Nicole “Luli” Moreno seguía en competencia.

Y fiel a su estilo directo, la modelo cerró el momento con una frase que lo dijo todo: "Siento que aún no entrego mi mejor versión. ¡Me quedo!", declaró Luli.

PURANOTICIA