Pastelito Jr. es el nuevo confirmado para "Fiebre de Baile": "Un artista de circo brilla en cualquier escenario"

Chilevisión confirmó a la cuarta figura que dirá presente en la renovada temporada de Fiebre de Baile. Se trata de Pastelito Jr, artista circense, hijo de Agustín Maluenda, y que pondrá a prueba sus habilidades en la pista de baile.

"En mi familia el talento es tradición", señaló el joven en redes sociales, donde además mencionó que quiere ser "audaz, arriesgado y darlo todo por el baile".

"Vengo a demostrar que un artista de circo brilla en cualquier escenario", agregó el artista.

Cabe mencionar que Pastelito Jr. fue parte de The Voice Chile, donde puso a prueba sus habilidades en el canto.

De esta forma, el artista de circo se convierte en el cuarto participante en la lista de confirmados del programa, conformada por Cony Capelli, Nicole "Luli" Moreno y Kike Acuña.

Recordemos que la primera temporada del programa chileno Fiebre de Baile se estrenó el 17 de junio del 2009 y se emitió hasta julio de 2010.

