“Pastelito” actualiza el estado de salud de su padre “Tachuela Chico”: “Volverás a estar en tu pista, con tu público que tanto amas”

Una ola de cariño y emoción recorre el mundo del circo chileno. Con palabras llenas de gratitud, Agustín “Pastelito” Maluenda entregó una alentadora actualización sobre el estado de salud de su padre, el legendario Agustín “Tachuela Chico” Maluenda, quien continúa su recuperación tras sufrir un infarto.

El artista aseguró que su padre se encuentra de buen ánimo y rodeado del amor de su familia, agradeciendo profundamente las muestras de apoyo que han llegado desde todos los rincones del país.

Hace pocos días Pastelito señaló que: "Lo llevamos a una clínica donde recibió pésima atención: esperó 4 horas para que le dieran un omeprazol".

Cabe recordar que la noticia del infarto que afectó a “Tachuela Chico” se conoció mientras participaba en el Festival Internacional de Circo en Italia, y tras su regreso a Chile fue internado de urgencia en la Clínica Alemana.

Hoy, con una sonrisa que renace, la familia Maluenda mira hacia adelante con esperanza, agradeciendo el cariño del público que ha acompañado cada paso de esta historia. Porque, como dicen en el circo, "el show debe continuar".

A través de sus redes sociales, Pastelito señaló: "Está súper bien gracias a Dios, avanzando para su cirugía. Gracias señor, gracias padre celestial por permitir tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíble".

"No sabes cuánto te amo papito, gracias porque tú nos das ánimo, energía y mucho amor. Muy pronto estarás en casa y tu salud estará al 100% y volverás a estar en tu pista, con tu público que tanto amas", agregó.

"Gracias a todos los que me llenan de mensajes, de amor, de cariño, gracias por sus oraciones, y energías positivas", sentenció.



Finalmente, expresó: "Agradecemos a toda la familia, a todo un país, los amigos, familia y personalidades internacionales del circo, que están al pendiente de mi papito. Muchas gracias".

PURANOTICIA