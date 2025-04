Participante de la competencia internacional del Festival de Viña 2025 calificó de "ordinaria" a Angélica Castro: reveló su actitud en la Gala

En un nuevo capítulo de el podcast de Carla Jara, "Entre amig@s y copas", tuvo como invitado a Dani Ride, artista quien participó en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025, representado a nuestro país.

Durante la conversación, el cantante chileno se refirió a la polémica de la "mala organización" de la Gala del Festival. Además, mencionó a Angélica Castro, acusándola de una actitud egocéntrica que tuvo durante el evento.

"Todos estaban desesperados por pasar (a la alfombra roja) más desde el ego, Angélica Castro fue una de ellas que de verdad fue terrible", expresó Dani.

"La Angélica Castro fue la que no me abrió paso y estaba así con su celular y el productor me decía: 'Dani pasa, pasa'". "Y yo decía: 'permiso permiso, hola me puedes dar permiso y ella seguía así y me escuchaba si me tenía a esto (de cercanía). Yo le volvía a decir 'permiso me dejas pasar' y me mira así como de arriba abajo y yo por dentro: 'qué se cree esta hue...'", agregó el intérprete de "Infernodaga".

Pero no fue solo esto, si no que también la exesposa de Cristián de la Fuente se habría dado vuelta y le comentó a alguien que "por qué dejan pasar a gente que nadie conoce".

Ademas, Dani Ride aseguró que le molestó mucho la actitud de Castro, y la calificó como una "ordinaria".

"Nunca entorpecimos el paso de nadie, no tuvimos ningún atado. La verdad es que me molestó mucho, fue una ordinaria honestamente, perdón que lo diga así", cerró.