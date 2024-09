Participante de Gran Hermano termina asfixiado en prueba de salvación

Una grave situación ocurrió durante la más reciente prueba de salvación en “Gran Hermano”, y fue que Miguel se estaba asfixiando y sus compañeros tuvieron que ayudarlo.

La competencia consistía en en enrollarse varios metros de cuerda en el cuerpo, mientras giraban alrededor de un carrete, donde estaban presente: Miguel Martínez, Cami Andrade, Manuel Napoli y Felipe Thompson.

Martínez, terminó pidiendo ayuda en una situación límite en la que sus propios compañeros tuvieron que ayudarlo. El español empezó a tener complicaciones y exclamaba “Me estoy ahogando”, y la conductora, Emilia Daiber le respondió “¿mucha molestia? Trata de fijarte que no esté tan tensa. Si te sientes muy mal, nos avisas”.

Manuel no daba más y fueron sus propios compañeros, Pedro y Waldo, quienes corrieron a buscar un cuchillo para cortar la soga y así poder liberarlo para que respirara.

Minutos después las redes sociales se llenaron de comentarios con respecto a la desesperada situación que vivió Martínez, donde criticaron a la producción del programa por no hacer nada al respecto.

Hasta uno como espectador se da cuenta que Miguel tenia la cuerda mega apretada! Estaba desesperada entre que Emilia no lo obligaba a parar, y la producción no fue capaz de decir que le cortaran la cuerda. Un participante tuvo que pedir ayuda. QUE HORRIBLE”; “Hasta cuando se hacen “show televisivos” jugando con la vida de las personas, lo de miguel no es ningún chiste. Hay que denunciar al consejo nacional de televisión, demasiado negligente lo que está pasando”; “dijo varias veces que se estaba ahogando como no reaccionaron”; fueron algunos de los comentarios en X, ex Twitter.

