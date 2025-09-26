Participante de "Fiebre de Baile" es operado de urgencia y pone en duda su participación en el programa

El nuevo estelar de Chilevisión, "Fiebre de Baile", ya inició su etapa de preparación con ensayos intensivos, bajo la conducción de Diana Bolocco. El programa contará con la participación de diversas figuras del espectáculo, como Nicole Moreno, Coni Capelli, Raquel Castillo, Francisco Reyes, Michelle Carvalho, Princesa Alba, Luis Paredes y Kike Acuña, entre otros.

No obstante, uno de los nombres que inicialmente fue confirmado para la competencia podría quedar fuera. Se trata de Agustín Maluenda Jr., conocido popularmente como Pastelito, quien sufrió un accidente durante una función de circo en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. Debido a la gravedad de sus lesiones, el artista tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia, lo que pone en suspenso su presencia en el programa.

"Hoy mi hijo se sometió a una cirugía en su rodilla ya que en la última función de Fiestas Patrias sufrió una lesión y en plena pista tuvo que dejar la función (...) Su rodilla quedó sin movimiento, el lunes resonancia, martes evaluación, y hoy miércoles cirugía en Clínica Meds (...) Pronta recuperación mi bebé Dios es Bueno siempre y él sabe por qué, recupérate pronto que nos quedan muchas cosas que vivir juntos hijito mío", señaló su padre en redes.

Cabe mencionar que Pastelito Jr. no se ha referido al accidente aún, por lo que no ha dado información sobre si estará o no presente en Fiebre de Baile.

