Álvaro Díaz y el año estelar de 31 minutos: “El Tiny Desk es imborrable”

Para Álvaro Díaz, creador de 31 minutos y voz detrás de Juan Carlos Bodoque, 2025 fue un año que confirmó que el proyecto sigue más vivo que nunca. La masiva recepción de la presentación de 31 minutos en el Tiny Desk, que ya supera los 14 millones de visualizaciones en YouTube, se transformó en uno de los hitos más significativos de una temporada marcada por el regreso y la expansión del universo de los recordados títeres.

La participación en el reconocido espacio musical implicó un desafío creativo mayor, al tener que condensar más de dos décadas de historia en apenas veinte minutos. “Con esa imagen de la banda cantando el Tiny Desk y los títeres compartiendo con los humanos, es imborrable para las personas y para nosotros también, porque significa mucho”, señaló Díaz al momento de resumir su año en entrevista para The Clinic.

El creador explicó que el proceso exigió tomar decisiones complejas sobre qué mostrar y qué dejar fuera. “El Tiny Desk fue un esfuerzo por resumir 31 minutos en espacios y condiciones y tiempo acotados, en 20 minutos. Era un desafío grande, porque con 31 minutos las cosas se tienen a complicar, son muchos personajes y canciones, hay que dejar cosas fuera. Fue un éxito esa selección, y esa imagen fue un compendio de lo vivo que está y de todo lo que es”, afirmó.

El impacto de esta exposición se sumó a otros proyectos relevantes, como el estreno de la película “Calurosa Navidad” en Amazon Prime Video, destacada por The Hollywood Reporter, además de las presentaciones del espectáculo “Radio Guaripolo” y la itinerancia del Museo 31 por México. Para Díaz, este escenario abrió una nueva etapa en la relación con el público.

“Lo que cambió fue que creíamos que habíamos llegado a un techo, uno que nos tenía muy satisfechos y felices porque 31 minutos tiene un público muy fan que te apaña en todos tus proyectos. Pensábamos que la vida consistía en vivir para ese público”, reflexionó. Sin embargo, agregó que “ese público se ha ampliado un montón, hay gente en Latinoamérica que vio la serie y no sabía que todavía existíamos. Eso te da nuevas oportunidades y nos posibilita generar proyectos más ambiciosos y eso es lo que quieren todo, tener oportunidades para crecer”.

Más allá de 31 minutos, Díaz también compartió una experiencia cultural que marcó su año, destacando “el documental del Scorsese (‘Mr. Scorsese’, en Apple+)”, al que definió como una referencia de vida y creación artística. “Una ética artística absoluta, y si no uno no le llega ni a la mancha del zapato -pese a que es muy chico de altura- hay algo que uno puede tener en común. Por patudo que suene. Hay algo en la ideología, en no ceder, en cuando hay un fracaso, dejarlo pasar, e ir a lo siguiente. Me impactó mucho”, comentó.

De cara al futuro, el creador aseguró que el objetivo es mantener el estándar alcanzado y seguir creciendo creativamente. “De todas maneras generar proyectos que estén a la altura de los logros de 31 minutos, que sean consecuencia de los logros de este año. No solo usufructuar, ser capaces de generar nuevas ideas”.

