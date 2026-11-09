"Participamos absolutamente gratis": Diana Bolocco frena rumores y aclara que rostros no cobran por la Teletón

Las críticas y cuestionamientos sobre el rol de los animadores en la Teletón 2026 volvieron a instalarse en redes sociales tras el término de las 27 horas de transmisión solidaria. En medio de las versiones que apuntaban a que los presentadores recibían una remuneración con cargo a los fondos recaudados, la comunicadora Diana Bolocco decidió desmentir públicamente estos rumores, interrumpiendo el programa Fiebre de Canto para aclarar la situación en vivo.

El momento se produjo luego de que el presidente del jurado, Luis Jara, destacara frente a las cámaras el trabajo realizado por la animadora durante la jornada benéfica. “Felicitaciones por el trabajo que hiciste el fin de semana. Espectacular. Madre, amiga y luz alumbrando la Teletón. Felicitaciones, Diana”, expresó el cantante.

Tras agradecer sus palabras y extender el reconocimiento al resto de sus compañeros, Bolocco aprovechó la instancia para abordar directamente las especulaciones sobre eventuales pagos a los conductores. “Déjame tomarme un segundo, que participamos absolutamente gratis”, enfatizó la animadora, descartando que exista una remuneración por su participación en el evento.

Posteriormente, la figura de Chilevisión profundizó en sus declaraciones y recalcó que la colaboración de los rostros televisivos se realiza de manera gratuita. “Nunca, ni yo, ni ninguno de mis colegas ha cobrado en esta obra. Se dicen muchas cosas en redes sociales y está bien aclararlo”, agregó Bolocco.

En tanto, Luis Jara respaldó los dichos de la conductora y aprovechó de recordar su propia trayectoria vinculada a la cruzada solidaria, destacando su participación durante décadas. “Desde el año 79, así que imagínate”, acotó el artista.

La aclaración busca desmentir un cuestionamiento recurrente que reaparece tras cada edición del evento solidario. Este año, la transmisión contó con la participación de figuras como Rafael Araneda, Karen Doggenweiler, Martín Cárcamo, Priscilla Vargas y Eduardo Fuentes, y culminó con un cómputo que superó los 46 mil millones de pesos. En esa misma línea, Mario Kreutzberger resumió el espíritu de la cruzada con una reflexión: “Esta no es una obra de los animadores ni de la televisión: es una obra de todo un país”.

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