Participación de Naya Fácil en el nuevo reality de Canal13 corre peligro: “Me dieron un mes de investigación y reabrieron la causa”

Uno de los temores que Naya Fácil tenía desde hace un tiempo, se están volviendo realidad, y es que su participación en el nuevo reality de Canal 13 “Ganar o Servir” podría peligrar, por la reapertura de su proceso judicial en Caldera.

Recordemos que en 2019, la influencer se desnudó en una iglesia de la Región de Atacama, y la justicia determinó, el año pasado, que debía permanecer un año con buena conducta, para que esa causa no se re abriera, pero tras su pelea con un garzón en el local “Locos x Viña”, a mediados de febrero, su proceso se reanudó.

“Ay chiquillos estoy metida en un problema más o menos, como saben el reality es pronto y me dejaron un mes de investigación y reabrieron la causa. Todo esto por lo que pasó en Viña, en el local ‘Locos por Viña’ por este trabajador, se me reabrió la causa y hay un mes de investigación. Me imagino que me van a estar solicitando cosas y no sé qué voy a hacer”, dijo, a través de instagram.

“Y ahora que estoy lista y todo y la vida me está diciendo que algo pasa, ahora imagínense cuando ya estaba todo ok se reabre la causa, el universo me está hablando y quiero hacer las cosas bien, pero si no se puede, no lo voy a hacer, quiero estar bien legalmente, si tengo que aplazar cosas lo voy a hacer”,aseveró la influencer.

Cabe mencionar que el reality, que comienza grabaciones este mes, será en la misma casona donde se graba "Tierra Brava", en Perú, por lo que Naya no podría viajar, si se resuelve alguna medida de arraigo nacional.

