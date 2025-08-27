Paris Parade 2025 promete su recorrido más largo con globos de Harry Potter, Sonic y más

El tradicional desfile de globos gigantes que recorre el eje Alameda–Providencia en Santiago ya tiene fecha para su edición 2025. La multitienda Paris, organizadora del evento, anunció que esta versión será “la más extensa de su historia”.

Inspirado en la icónica parada de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, el "Paris Parade" se ha consolidado como uno de los eventos familiares más esperados en la capital chilena.

La próxima edición del Paris Parade ya tiene fecha confirmada y presentará una importante novedad: a diferencia de años anteriores, el desfile no se realizará en diciembre, sino el domingo 23 de noviembre.

El recorrido comenzará a las 12:00 horas en avenida Providencia, a la altura de la estación Metro Salvador, y finalizará en la Alameda, frente al Palacio de La Moneda.

Entre los globos gigantes que animarán el evento se encuentran figuras reconocidas como Harry Potter, Bluey, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y el tradicional reno navideño Ralf.

