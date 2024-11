Paris Hilton asegura que nunca se ha hecho un retoque estético: reveló su secreto para una "piel perfecta"

La empresaria estadounidense, Paris Hilton, de 43 años, recientemente confesó que jamás se ha sometido a un procedimiento estético.

En una entrevista en el programa de Estados Unidos, The Zach Sang Show, Hilton reveló que su cutis de "apariencia joven" se debe a los consejos que su madre Kathy le dio cuando tan solo tenía 8 años.

“Me siento muy orgullosa de ser natural. Me he mantenido alejada del sol. Nunca me he puesto botox, ni inyecciones, ni me he operado, nada”, comenzó.

“Cuando tenía ocho años, mi madre me dijo: ‘París, no te expongas al sol’, y luego me enseñó una increíble rutina de 10 pasos para el cuidado de la piel. Así que, literalmente, llevo haciéndola desde que tenía ocho años”, continuó diciendo.

En relación con sus rutina de "Skin Care", esta no estaría al alcance de cualquiera, ya que ese tratamiento de piel lo acompaña con varios cuidados que se realiza en un spa, el cual es en su propia casa. "Incluso construí un spa en mi hogar al que llamé Sliving Spa" reveló la empresaria, y agregó: "Tiene las luces de Led más épicas, máquina hydrafacial, cámara hiperbárica y crioterapia. Como verás es básicamente es un spa de verdad", reveló.



De todas formas, Paris confesó también que sí ha pedido consejos a un experto sobre el uso del bótox.

“Incluso le pregunté a mi dermatólogo si debía ponerme Bótox, y me dijo: ‘Me niego a ponértelo... tu piel es tan perfecta. No lo haré hasta que lo necesites, y no sé si alguna vez lo harás’”, expresó. Pero también dijo que de igual manera no le parecen malos estos procedimientos, ya que está "acostumbrada" a ver este tipo de intervención en sus cercanos.

“No tengo nada en contra; todas mis amigas se han hecho de todo: las tetas, la nariz, la barbilla, las mejillas. Vivo en Hollywood, así que estoy acostumbrada a verlo. Es sólo que nunca he querido hacerlo”, cerró.

