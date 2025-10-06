Pareja de Jean Paul Pineda se disfrazó para entrar a fiesta en departamento del futbolista pese a restricción judicial y denunció nuevas agresiones

A pocos días de haber sido formalizado por amenazas y lesiones contra su pareja, el exfutbolista Jean Paul Pineda nuevamente se ve involucrado en un episodio polémico, esta vez relacionado con el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la justicia.

Recordemos que el exdelantero quedó con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima, sin embargo, según reveló el matinal "Contigo en la Mañana", durante el fin de semana ambos habrían coincidido en el departamento del imputado, ubicado en la Región Metropolitana.

De acuerdo al programa, la mujer habría ingresado al lugar disfrazada para evitar ser reconocida. En el domicilio se habría llevado a cabo una fiesta que terminó en escándalo, con música a alto volumen y gritos, lo que provocó la intervención de funcionarios municipales y personal de Carabineros.

Durante al menos dos horas, la pareja se negó a abrir la puerta, hasta que el padre del exjugador acudió para mediar y calmar la situación.

“Los gritos eran constantes por parte de ella. Llamó a conserjería para acusar que estaba siendo víctima de agresiones”, afirmaron desde Chilevisión.

Además, vecinos denunciaron haber escuchado gritos de carácter sexual y de ver a Pineda casi desnudo en el balcón de su departamento, donde se notaba en estado de ebriedad.

PURANOTICIA