Pareja de Arturo Vidal responde sin filtros a críticas sobre su cuerpo: “Es cómo me siento yo en mi piel”

Sonia Isaza volvió a encender las redes, pero esta vez no por sus rutinas fitness ni su relación con Arturo Vidal, sino por un mensaje directo y sin filtro contra quienes se atreven a opinar sobre su cuerpo.

La colombiana, pareja del futbolista desde 2019, publicó un registro en bikini acompañada con una reflexión que no muchos se lo esperaban.

Isaza, conocida por mostrar sus entrenamientos y avances físicos, confesó que diariamente lidia con críticas contradictorias que parecen no tener fin. "Que si muy gorda, que si muy flaca... siempre habrá algo que decir", lanzó.

Pero lejos de amedrentarse, la influencer aseguró estar en un momento de plena seguridad y confort con su imagen, dejando claro que su cuerpo refleja su bienestar personal, no las expectativas de terceros.

"Más delgada, más rayadita, más yo, y eso es lo único que importa. No es como me quiera ver fulanito o quien sea... es cómo me siento yo en mi piel", sentenció.

Finalmente, Isaza no dudó en mandar una advertencia a quienes se dedican a criticar cuerpos ajenos desde la comodidad de sus pantallas: "Cada quien tiene su proceso y su forma de sentirse bien. Ocúpense de lo suyo y dejen a los demás brillar en paz".

Su mensaje recibió un aluvión de apoyo de seguidores, que celebraron su postura de empoderamiento y autoaceptación.

