Paramount Skydance sorprende con OPA hostil por Warner Bros. Discovery y deja atrás la propuesta de Netflix

Paramount Skydance anunció este lunes el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil por la totalidad de las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD), en un movimiento que busca reconfigurar el panorama de los medios y el entretenimiento a nivel global.

La propuesta valora a Warner Bros. Discovery en US$ 108.400 millones, a razón de US$ 30 por acción. Este monto supera significativamente la reciente oferta de adquisición de Netflix, que había sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y ascendía a aproximadamente US$ 82.700 millones.

Según la declaración de Paramount, su propuesta ofrece a los accionistas de WBD una prima sustancialmente mayor, inyectando US$ 18.000 millones más en efectivo que la oferta presentada por Netflix.

Paramount Skydance destacó que su propuesta garantiza una transacción "limpia", caracterizada por:

Pago 100% en Efectivo: Eliminando complejas estructuras de pago mixto (efectivo y acciones)

Integración Total: La adquisición incluye la totalidad de los activos de WBD, abarcando desde sus renombrados estudios de cine y su plataforma de streaming, hasta su vasta red de canales de cable (Global Networks).

David Ellison, CEO de Paramount, argumentó públicamente que la oferta de Netflix, al combinar efectivo y acciones, resulta "incierta" para los accionistas y pone en riesgo el valor futuro de los activos de WBD, particularmente la división Global Networks.

En su declaración pública, Ellison sostuvo que la adquisición de Paramount Skydance no es solo un mejor negocio desde el punto de vista financiero, sino que también tiene un objetivo estratégico más amplio: “creará un Hollywood más fuerte”.

"Es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica", afirmó Ellison, subrayando los beneficios a largo plazo de esta consolidación.

PURANOTICIA