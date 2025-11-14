Paramount llegó a un acuerdo para concretar la venta de Chilevisión al holding Vytal Group

Paramount Skydance anunció que llegó a un acuerdo para la venta de Chilevisión al holding Vytal Group, tras cuatro años de administración.

La operación deberá cumplir con las condiciones de cierre habituales, y mientras tanto, el canal seguirá bajo su administración actual.

Esta empresa está liderada por el productor argentino Tomás Yankelevich, quien junto al chileno (y exdirector ejecutivo de Chilevisión) Jorge Carey y el argentino Edgar Spielmann encabezarán el proyecto.

“Paramount agradece sinceramente a los excepcionales trabajadores en Chile, confiamos en que seguirá desarrollándose bajo su nueva dirección”, señaló Kevin MacLellan, presidente de Paramount International.

Desde Vytal Group calificaron el acuerdo como “un logro significativo, desarrollado en un entorno altamente competitivo”.

La compañía, inmersa en la competencia del streaming, mantiene aún el canal “5” en Reino Unido y Network 10 en Australia.

Tras las ventas en Argentina y Chile, anunció una reducción de 1.600 empleados, además de ajustes previos.

Según David Ellison, presidente de la firma, estas desinversiones son “no esenciales para nuestro crecimiento futuro”, y permitirán ahorros de US$1.400 millones hacia fin de año y US$1.000 millones adicionales en 2026.

