Papi Ricky regresa con todo: comienzan las grabaciones de la esperada película

Hace unas semanas, los fanáticos de Papi Ricky tienen razones para festejar, ya que Belén Soto, Mane Swett y Jorge Zabaleta confirmaron que la icónica teleserie de Canal 13 de 2007 regresará, esta vez en formato de película, despertando expectativas y algunas dudas sobre si la magia original se podrá replicar en la pantalla grande.

"Y si, Papi Ricky está de vuelta...", señalaron los actores en una publicación conjunta en Instagram, acompañada de fotos de la sesión que sirvió para anunciar oficialmente el regreso. La declaración fue suficiente para que las redes estallaran entre emoción y memes recordando los mejores momentos de la serie original.

Ahora, la producción avanzó un paso más y Jorge Zabaleta reveló que las grabaciones ya comenzaron. Desde el Cajón del Maipo, uno de los escenarios escogidos para la película, el actor compartió una historia donde mostró parte del rodaje y la agotadora rutina que enfrentan: "Está amaneciendo en el Cajón del Maipo. La luna preciosa, nosotros no tanto porque estamos acá luchando contra el sueño. Pero este es nuestro primer día de rodaje de la película Papi Ricky. Estamos muy contentos".

Belén Soto, quien vuelve a ponerse en los zapatos de Alicia, también anunció a través de sus redes sociales que ya está en Chile tras llegar desde México para sumarse al rodaje, confirmando así que la producción está en marcha y que el equipo busca mantener la esencia que atrapó al público hace casi dos décadas.

El estreno de Papi Ricky, la película está programado para agosto de 2026, con guión de Sebastián Arrau y dirección de Sebastián Schindel, dejando la incógnita de si la versión cinematográfica logrará conquistar a los viejos fanáticos.

PURANOTICIA