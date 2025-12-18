Pangal Andrade y miembros de “El Clan” enfrentarán a la justicia por fogata en un Parque Nacional tras denuncia de Conaf

Pangal Andrade quedó en el ojo del huracán, luego de que el chico reality y siete integrantes de su programa “El Clan” fueron denunciados ante la justicia por el uso de fuego nada menos que al interior del Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos, un hecho que podría traerles serias consecuencias legales.

Según reveló The Clinic, Conaf presentó una denuncia contra Andrade y su equipo ante la fiscalía local, la que ya resolvió formalizar la investigación. Desde el organismo fueron tajantes al explicar la gravedad de la situación.

"Conaf Los Lagos a través de su unidad jurídica realizó la denuncia correspondiente bajo el amparo de la Ley 20.653 que prohíbe el uso del fuego dentro de los Parques Nacionales en contra de cinco personas en el Parque Hornopirén", detalló el director regional de la entidad, Marco Inarejo.

El conflicto judicial no es menor, ya que Pangal Andrade y los miembros de “El Clan” deberán enfrentar una audiencia de imputación en febrero de 2026 ante el Tribunal de Huailahué, instancia que marcará un antes y un después para el proyecto televisivo.

Consultados por la acusación, desde el programa del exchico reality salieron a desmentir la versión entregada por Conaf, asegurando que conocen perfectamente la normativa vigente y la prohibición de encender fuego en un parque nacional.

No obstante, la defensa pública choca con las imágenes. En el capítulo donde el equipo recorre Hornopirén, se observa claramente a Andrade y a otras personas encendiendo una fogata para pasar la noche, escena que hoy se transforma en la principal prueba del caso.

De acuerdo con la legislación vigente, el rostro televisivo y su equipo arriesgan sanciones que van desde elevadas multas hasta presidio menor en su grado medio, un escenario que complica seriamente al aventurero y pone en jaque la continuidad de su proyecto.

