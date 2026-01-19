Pangal Andrade sufre accidente durante grabaciones de “El Clan” en el sur de Chile

El aventurero y rostro de televisión Pangal Andrade vivió un inesperado accidente mientras participaba en las grabaciones de la segunda temporada de “El Clan”, programa de viajes y deportes extremos de Canal 13.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales calificó el hecho como un “pequeño accidente”, ocurrido en una localidad cercana a Coyhaique, región de Aysén. Según detalló, el deportista debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

“Pangal tuvo un pequeño accidente en la grabación de su programa y tuvo que ser llevado al hospital”, escribió la comunicadora. En el recinto médico, al exchico reality le realizaron suturas en una de sus piernas, aunque aclaró que “está bien, no fue grave”.

Además, Gutiérrez compartió una imagen donde aparece Andrade junto a su hermano, fotografía en la que se aprecia una venda en su pierna, confirmando la atención recibida tras el incidente.

Cabe recordar que en “El Clan”, Pangal Andrade recorre distintos rincones de Chile junto a su familia, enfrentando desafíos físicos y deportes extremos, mientras destacan la belleza natural de cada destino.

Pese al accidente y a no presentar mayores complicaciones, todo indica que el deportista continuará con las grabaciones, afinando los detalles de la segunda temporada del espacio, que regresa tras su exitoso debut en 2023.

PURANOTICIA