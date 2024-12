Pangal Andrade se refiere al caso de Jorge Valdivia: "Está complicado para todos los hombres"

El chicoreality y deportista, Pangal Andrade, se refirió al complejo caso de Jorge Valdivia, quien enfrenta dos cargos por delitos sexuales.

En una conversación en el programa "Todo Va a Estar Bien", Andrade compartió su opinión sobre la situación, y también hizo referencia al difícil momento que está pasando su amigo, el hermano del exfutbolista, Claudio Valdivia.

"Claudio está triste, imagínate el hermano en la cárcel debe ser terrible", expresó Pangal.

Además, Andrade manifestó su preocupación ante los hombres, quienes podrían fácilmente caer en una denuncia como esta.

"Está complicada la situación, está difícil para él y yo creo que para todos los hombres". Ante la pregunta del conductor Eduardo de la Iglesia sobre esta afirmación, Andrade explicó su punto de vista: "Imagínate la mina te tiene mala o quiere algo, jodiste, te vas para adentro (a la cárcel). En 48 horas te denuncian y fuiste".

"Imagínate, no sé, una mina que está media loca, una chiquilla por cualquier cosa... ponte tú en España hay un consentimiento. Hoy día el hombre soltero que quiera estar una noche con una chiquilla, yo creo que hay que grabarla, si no no sé qué va a pasar", agregó.

También, la figura televisiva cuestionó las consecuencias para quienes realizan denuncias falsas.

"Si el gallo es inocente y lo hicieron cresta, le ensuciaron la imagen y todo, ¿qué va a pasar con la parte que lo denunció? Injurias y calumnias", manifestó.

