Pangal Andrade aclara su silencio por el cumpleaños de Melina Noto: "Justo me tocó estar en una aventura"

La influencer y comunicadora Melina Noto celebró recientemente sus 29 años y compartió en redes sociales un tierno momento junto a su hija Alanna, fruto de su relación con el deportista Pangal Andrade.

Sin embargo, lo que debía ser solo una celebración familiar terminó generando comentarios entre sus seguidores por un detalle que no pasó desapercibido: el silencio público de su pareja en una fecha tan especial.

Mientras Melina mostraba parte de su cumpleaños en redes, muchos comenzaron a preguntarse por qué Andrade no había publicado ningún mensaje para felicitarla. La respuesta llegó días más tarde, cuando el exchico reality rompió el silencio.

En la publicación, el deportista explicó que su ausencia en redes se debió a compromisos laborales mientras grababa El Clan, el programa de Canal 13 donde se muestran las aventuras de su familia en la naturaleza.

"Feliz cumpleaños atrasado, amor. Justo me tocó estar en una aventura, sobreviviendo en medio de la naturaleza y desconectado de todo", señaló.

Andrade también confesó que no poder acompañarla en el día de su cumpleaños le generó cierta angustia, aunque aseguró que siempre estuvo pensando en su familia.

"Pero pensaba en ustedes todo el tiempo. Ahora lo celebramos los tres, porque ya no somos dos... somos familia", expresó.

En pocas horas, el registro se llenó de comentarios de seguidores que destacaron el gesto romántico y la nueva etapa que ambos están viviendo como familia.

PURANOTICIA