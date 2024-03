Panelistas de “Sígueme” se enfrentan a Luis Slimming: “Baja un poco la soberbia”

Los panelistas del programa “Sígueme” de TV+, no están nada contentos por los dichos del humorista Luis Slimming, en el show digital “El Sentido del Humor”, donde el triunfador de Viña 2024, criticó a los espacios de farándulas, debido a animosidades previas, donde se refirió duramente a los profesionales de la farándula.

En el show de Youtube, se emitieron als siguientes declaraciones: "Al parecer tu rol en El purgatorio fue el que generó animadversión en cierto espectro de la farándula", comentó Marcelo "Coronel" Valverde.

"Si ves los canales que hicieron más eco de esta polémica, eran programas cuyo panel fueron todos invitados a El Purgatorio que agarré pal’ hueveo. Jordi, Viñuela, Claudia Schmidt, Daniella Campos y todo ese percolado de hueones (...) Me puse muy nervioso”, respondió Slimming, en su show de Youtube.

Ante esto, el panel donde participan muchos de los aludidos, se defienderon de las críticas. Julia Vial, como conductora del espacio, aseveró que: “Dice que le pasó la cuenta su rol en El purgatorio, donde hacía humor farandulero. Si él se refiere a quienes hacemos farándula como ‘percolado’, Luis Slimming, eres igual de percolado que nosotros”, lanzó.

“El Purgatorio es un programa de farándula, le informamos. Y si él, además, iba a ‘agarrar para el hueveo’ a la gente y no a hacer una rutina de humor, me parece bien feo (...) No entendió nada de lo que era su rol en El Purgatorio”, agregó la comunicadora Cecilia Gutiérrez.

"Por último, pídale al psiquiatra que también le dé unas pastillitas de humildad. Le haría súper bien", agregó la periodista.

Sergio Marabolí, por su parte, comentó que "sigue siendo soberbio (...) Mantén tu rol de humorista, que es extraordinario, pero baja un poco la soberbia, porque te puede llevar a que la gente no te quiera".

