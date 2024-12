Pancho Saavedra reveló detalles de cuando le contó a su papá que se casaría con un hombre

El comunicador, Pancho Saavedra, participó este lunes en el programa Al piano con Lucho, espacio de conversación de TV+ conducido por Luis Jara.

En la conversación, Saavedra abordó temas relacionados con su vida personal.

Bajo esta línea, el periodista recordó el día puntual en el que le contó a su papá que tenía planes de casarse con Jorge Uribe, su actual esposo. Según dijo, había mantenido oculta esta relación a su padre y sólo se lo reveló un par de semanas antes de la boda.

“Un mes antes, yo con el Coke íbamos a Curicó, pero no nos quedamos en mi casa, porque él se quedaba en un hotel y yo me queda en mi casa, porque la única que sabía que era gay era mi mamá”, relató.

“Era terrible… o sea, sabía todo el mundo, mi mamá, menos mi papá, y mi papá sabía, pero no quería saber”, complementó.

“El Coke me dice ‘sabes que se acabó la hue…, en serio, o sea, yo no soy cualquier hue… para que me andes trayendo escondido acá. Se acabó.Te quieres casar conmigo, nos vamos a casar y no sabe tu papá. Esto me parece un circo’, y le digo, ‘tienes toda la razón’”, confesó.

“Llego al otro día a la carnicería y le digo ‘papá, sabes que te tengo que decir algo, soy gay y me caso’”,dijo.

“Soy el mismo hue… que te habló hace un minuto, soy el mismo, la vida sigue, la vida continúa”, expresó.

Además, confesó que a su padre la idea no le gustaba del todo, pero finalmente terminó por aceptar la situación.

“Mira, era el hombre más feliz en el día de mi matrimonio, es el papá y es el abuelo más chocho que pueda existir”, cerró.

