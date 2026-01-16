Pancho Saavedra explota contra Paula Escobar y la acusa de homofóbica: “Esas ganas de ridiculizarme…”

Pancho Saavedra no dudó en responder a los dichos de Paula Escobar, luego de que la periodista fuera duramente cuestionada por el animador, quien acusó que sus comentarios tenían un tono derechamente “homofóbico”.

Todo partió en el podcast “Quién es 1”, donde Escobar analizó la participación de Saavedra en el Festival de Viña del Mar 2024 y lanzó comentarios irónicos sobre supuestas exigencias del conductor.

En ese espacio, la panelista de Zona de Estrellas deslizó que el animador habría querido robarse la película con una obertura propia.

“Pancho tiene otra forma de trabajar. Por ejemplo, me contaban, '¿tú me puedes creer que quería hacer una obertura de él... bailando?'”, lanzó la periodista.

Pero la cosa no quedó ahí. Escobar subió aún más el tono y remató con una frase que generó ruido inmediato: “Le costó entender que esto no era el Festval de la Guinda...”. A ese comentario se sumó Pablo Candia, quien reforzó la idea señalando que al rostro de Canal 13 “le costó entender que este no era su show”.

La respuesta de Pancho Saavedra a Paula Escobar

Lejos de quedarse callado, Pancho Saavedra decidió enfrentar la controversia de frente y eligió Instagram como escenario para su descargo. A través de un extenso mensaje, desmintió categóricamente a la periodista.

“Paula de mi corazón, todo lo que estás diciendo es mentira”, escribió, negando cualquier intento de imponer condiciones o buscar protagonismo extra en el certamen viñamarino.

El animador fue aún más duro al apuntar directamente al trasfondo de los comentarios.

“Esta cosa homofóbica y esas ganas de ridiculizarme porque quería hacer una obertura, no la entiendo”, afirmó, recalcando además que “también es mentira”. Según explicó, lo único que propuso fue ensayar cueca “en caso de que se necesitara”.

Tras la arremetida, Paula Escobar salió a responder y bajó el perfil a la controversia: “Lamento este desmentido... mucho. No fue la intención, menos aún, ridiculizar”. Además, aseguró que su información provenía de “fuentes de la industria” y no de una apreciación personal.

Finalmente, Saavedra cerró el conflicto asegurando que intentó resolver el tema en privado antes de hacerlo público. “Me parece injusto que me ridiculices con frases incluso con tintes homófobos”, escribió, agregando que “intenté llamarte varias veces para conversar”.

Pese al cruce público, ambos coincidieron en que el conflicto “se aclaró” luego de una conversación privada.

