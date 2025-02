Pancho Saavedra desclasifica detalles del bullado episodio con Cárcamo y Godoy en la Gala de Viña 2025: “No da para más”

Un complejo momento se vivió en la pasada Gala de Viña 2025, cuando los ex animadores del Festival de Viña, María Luisa Godoy, Francisco Saavedra y Martín Cárcamo debían desfilar por la alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar para luego, en conjunto, presentar a los actuales animadores: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Esta situación no fue tan así, lo que encendió la polémica de un supuesto desaire realizado por el “Rubio Natural” a sus colegas, ya que finalmente fue él en solitario quien le dio el vamos a la nueva dupla.

Se especuló que la animadora de TVN no había aguantado las lágrimas, rompiendo en llanto a bordo de su automóvil, que Pancho le había enviado un furioso audio a Martín, lo que finalmente fue aclarado.

De acuerdo a lo desclasificado por Glamorama, Saavedra les habría entregado una declaración que explicaba la engorrosa situación. “La única indicación es que nosotros íbamos a entrar los tres juntos, por eso nos pusimos de acuerdo en todos los detalles, en el vestuario, en todo, y todo bien entre los tres en todo momento. Y cuando Jose nos despide a mí y a María Luisa, nosotros pensamos que no estaba entrevistando a Martín y que había sido como una descortesía”, comenzó señalando en el escrito.

“Después nos dimos cuenta que lo había dejado a él y nos mandó a nosotros al corral de los periodistas”, reveló el animador de “Lugares que Hablan”, añadiendo que “pero, independiente de todas estas cosas, lo único importante del Festival son sus artistas y son sus animadores y todo el equipo maravilloso que hacen el Festival de Viña”.

Asimismo agregó que “los protagonistas de ese momento de la alfombra no era nadie más que Karen y Rafa. Pero bueno, uno entiende que así es la televisión en vivo y Mega sabrá lo que hace, ellos son los organizadores, ellos son los que toman las decisiones de su programa. Y ellos son los que mandan el buque y cortan la torta”.

“Yo no he hablado por teléfono con Martín, nos mandamos mensajes y está todo claro. Así que el tema no da para más”, concluyó tajante.

