Pancha Merino se somete a radical cambio estético y responde sin filtro: “Necesitaba un refresh”

Pancha Merino sorprendió a todos los televidentes al revelar una polémica información sobre ella, todo esto debido a un radical cambio físico que ella misma decidió hacer público.

La panelista atraviesa meses de transformación personal tras bajar 14 kilos en apenas dos meses, un cambio que —según contó al medio LUN— la llevó a sentir que necesitaba algo más que una simple renovación: un “refresh” completo.

En ese contexto, la actriz de 52 años optó por someterse a una serie de procedimientos estéticos de la mano del cirujano Cristián Sepúlveda, apostando por modificaciones tanto en su rostro como en la zona de los glúteos. Todo, según ella, con un objetivo claro: sentirse acorde a lo que ve día a día en pantalla.

Uno de los métodos utilizados fue Morpheus 8, técnica que ha ganado terreno entre figuras del espectáculo internacional. El propio especialista explicó el procedimiento: "Funciona con microagujas que emiten energía de adentro hacía afuera (...) Estimulan la producción de colágeno, elastina y logran que la piel se retraiga, se tense, de forma natural".

Pero el cambio no se quedó solo en eso. El tratamiento incluyó además una transferencia de grasa desde la zona de la espalda y los muslos hacia el rostro, un procedimiento cada vez más usado en el mundo estético.

Lejos de esquivar el tema, Merino fue directa sobre sus motivaciones: "Sentía que necesitaba un refresh. Como trabajo con mi cuerpo, me veo en pantalla y uno ve demasiados detalles. No engancho con lo que opina la gente. No me afecta. No lo hago solo por el resto, esto lo hice por mí".

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