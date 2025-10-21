Pancha Merino se sincera y habla sobre posible regreso a la actuación: “Actualmente me interesa más…”

Aunque muchos recuerdan a Pancha Merino por sus personajes íconos de los 90, como la inolvidable Cathy Winter de Adrenalina, la actriz dejó claro que no extraña para nada el mundo de las teleseries.

A 30 años de su debut en Amor a Domicilio, la ahora panelista y rostro de TV+ en una conversación con El Filtrador, confesó que el formato que la lanzó a la fama ya no le interesa.

Y no es de extrañar su postura: el panorama de las teleseries cambió radicalmente. Con casi todos los canales cerrando sus áreas dramáticas —excepto Mega—, muchos actores quedaron fuera de pantalla. Pero Pancha, lejos de lamentarse, reinventó su carrera con éxito, transformándose en una de las figuras más visibles del espectáculo local, brillando en espacios como Primer Plano y el nuevo programa de talentos de CHV.

Sin embargo, su declaración dejó un sabor a nostalgia en los seguidores que soñaban con verla nuevamente en un set de ficción.

“Bueno, Amor a Domicilio fue mi primera teleserie en un rol importante. Antes había hecho un pequeño papel, no recuerdo bien cuál, pero fue una linda experiencia, muy lindos recuerdos y de ahí pasé a Adrenalina”, Comenzó diciendo Merino.

“Pero no, no volvería a actuar, en estos momentos no”, agregó, señalando que es debido a lo demandante que es.

“La actuación requiere mucha dedicación para hacerlo bien; el trabajo es muy exigente. Además, tengo familia, mascotas y actualmente me interesa más desenvolverme en el área de las comunicaciones”, cerró Pancha.



En resumen: mientras algunos exfiguras de las teleseries hacen fila esperando volver, Pancha Merino prefiere seguir disfrutando de su presente televisivo y no mirar atrás.

