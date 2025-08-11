Pancha Merino rompe el silencio tras el quiebre de su relación con Andrea Marocchino: "Estoy viviendo mi duelo"

Hace pocos días se confirmó el quiebre amoroso entre Pancha Merino y Andrea Marocchino luego de seis años de relación.

Cabe recordar que la relación entre Merino y Maroccino comenzó en el verano del 2019, luego de conocerse en un evento de la Fórmula E.

Luego, el empresario con la intérprete se comprometieron y tenían planes de contraer matrimonio en el 2022 específicamente en Italia, evento el cual tuvo que ser cancelado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que los costos aumentaron en un 50%.

La semana pasada, el periodista Sergio Rojas, en Que te lo digo, aseguró que la familia de Marocchino estaría muy feliz con la separación, debido a que Pancha Merino habría sido la “culpable” de un quiebre familiar.

"Esto no tendría vuelta atrás. La mediática actriz y comentarista de espectáculo se habría separado de quien iba a ser su marido. Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino", detalló Rojas.

PANCHA MERINO SE SINCERA

Ahora, en Primer Plano, la actriz decidió romper el silencio.

"Yo estoy bien. Confío en Dios. Creo que los cambios son fuertes, son dolorosos, pero los cambios siempre son para mejor. Yo me tengo que sostener porque tengo tres niños que me necesitan y yo los necesito a ellos. Tengo cuatro mascotas que también las amo. Tengo una familia y los cambios siempre son para mejor", expresó Pancha.

Finalmente, Merino señaló los detalles de los motivos que llevaron al quiebre de la relación.

"Entramos en sincronías diferentes. Nos llegó un cambio y yo lo acepto. Esto no es primera vez que me pasa. Me ha pasado varias veces, con varias parejas. Los cambios son dolorosos al principio y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante, te lo doy por seguro y es para mejor", cerró.

