Pancha Merino rompe el silencio sobre su separación con Andrea Marocchino: “Cuando no te aman como quieres, debes soltar”

La actriz y panelista Francisca Merino se refirió por primera vez y de manera categórica al fin de su relación de siete años con el empresario Andrea Marocchino.

En una entrevista con Revista Velvet, Merino abordó el difícil momento personal que atraviesa y compartió sus reflexiones sobre el proceso de separación.

"Cuando no te aman como quieres que te amen, debes soltar", fue la potente frase de la actriz en la conversación.

Bajo esta misma línea, Pancha reveló que la relación venía arrastrando una crisis desde hace meses: "Veníamos con una crisis de dos o tres meses, aunque yo pensaba que la íbamos a superar. El 20 de julio él se fue".

Luego, se refirió a la supuesta infidelidad por parte del empresario y lo que realmente la hizo sentir mal.

"Lo que más me dolió no fueron los rumores, sino lo que pasó internamente: lo que se dijo, cómo se manejaron las emociones y las actitudes en privado. Mi gran herida de niñez es el abandono, yo le tengo terror al abandono. Por eso nunca he fallado o sido infiel", confesó Merino.

"Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue. Ése no era mi Andrea. Y no volvió nunca más, ni para mí ni para mis niños que lo adoraban", agregó.



Según la panelista, esta será la última vez que aborde el tema públicamente, y además señaló que "la única forma de sanar es permitirse sentir, reconocer nuestras emociones y responsabilizarse de la propia vida".

"En esta crisis, que fue tremendamente dolorosa, me propuse trabajar el merecimiento, como ejemplo para mis hijos, que jamás deben aceptar menos de lo que quieren", afirmó.

"Todo lo que he pasado me demuestra que siempre puedo levantarme y renovarme", cerró Pancha Merino.

