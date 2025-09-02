Pancha Merino responde a dichos de Nicole "Luli" Moreno tras calificarla de "cornuda": "Me ha ayudado a evolucionar"

El retorno del programa Fiebre de Baile a las pantallas de CHV ya comienza a generar ruido. En los últimos días, se desató una controversia luego de que Nicole Moreno, conocida también como "Luli", fuera parte del primer react de la nueva temporada.

La participación de la destacada fisicoculturista nacional no pasó desapercibida y encendió el debate en redes sociales, justo cuando el espacio televisivo se prepara para su esperado regreso.

Durante su aparición, revisaron su recordado y controversial show de aquadance, una presentación que en su momento generó fuertes cuestionamientos.

En aquel entonces, un comentario de Pancha Merino, quien tenía el rol de encargada del backstage, fue lo que desató la tensión.

"Lleva tres aquadances rotos", afirmaba Merino en un registro antiguo. Al ver nuevamente esas imágenes, Luli reaccionó sin filtros.

"Esta mina (Merino) siempre me quiso tratar de gorda, está loca esta mina", señaló Nicole.

"Por eso la engañaron. Qué te importa si estoy gorda o no, era feliz. Prefiero ser gorda que cornuda", agregó Moreno.

LA RESPUESTA DE PANCHA MERINO

Tras estos comentarios por parte de Nicole Moreno, Pancha Merino no dudó en responder.

"A mí me tiene muy sin cuidado ser cornuda. Siempre las personas que a veces nos dañan nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y nos ayudan a ser mejores", partió diciendo Merino en Zona de Estrellas de Zona Latina.

Bajo esta misma línea, finalmente, la actriz se disculpó.

"Si yo alguna vez la dañé, obviamente le pido disculpas de todo corazón, pero sin duda en algo la ayuda a evolucionar, como también a mí me ha ayudado a evolucionar todo, todas las situaciones que he tenido que vivir, que me han dañado", cerró Pancha.

PURANOTICIA