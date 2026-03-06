Pancha Merino criticó que Yamila Reyna "expusiera" a Américo tras fin de su relación

La actriz y opinóloga Francisca "Pancha" Merino se refirió a la bullada separación de Yamila Reyna y Américo, la cual se originó en el marco de un contexto de aparente violencia intrafamiliar suscitada tras un festival de verano en Empedrado.

En el programa «Noche de Suerte», de TV+, señaló que el quiebre amoroso de la expareja era "penoso", pero se lanzó duramente contra la argentina, asegurando que no se debe exponer a la pareja. Esto, tras la denuncia realizada ante Carabineros.

Merino señaló ante las cámaras que lo ocurrido con la expareja es "penoso, porque a Américo lo encuentro un súper buen artista. Creo que cuando uno está con una persona, sea pública o no, uno no lo puede exponer totalmente".

Junto a asegurar que "los trapos sucios se lavan en casa", la deslenguada actriz de profesión sostuvo que los problemas que el cantante de cumbia tiene problemas con el alcohol desde hace mucho tiempo, y que estos eran ampliamente conocidos.

"Si uno termina, los trapos sucios se lavan en casa, a no ser que haya temas donde uno tenga que salir a aclarar. Pero si me pongo a contar todas las sombras del gallo que estuvo al lado mío o al revés, pucha, todos somos funables", subrayó.

De igual forma, manifestó que "hace muchos años se sabe que Américo tiene un tema con el alcohol. Bueno, ella lo sabía antes de meterse con él", para finalizar diciendo que "estoy apuntando a la forma en que se ha hecho público".

PURANOTICIA