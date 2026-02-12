Pancha Merino atraviesa dolorosa pérdida familiar: “No es fácil escribir estas palabras…”

Días oscuros para Pancha Merino. La panelista, siempre frontal y sin filtro en pantalla, esta vez dejó de lado la polémica para compartir una noticia devastadora: la muerte de su hermano mayor, Ernesto. Y lo hizo como mejor sabe, abriendo su corazón en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la opinóloga publicó un mensaje cargado de dolor que rápidamente remeció a sus seguidores: "Querido hermano Ernesto.No es fácil escribir estas palabras. Las despedidas nunca lo son, sobre todo cuando se trata de alguien tan importante en mi vida como tú. Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano", expresó. Un texto íntimo, que dejó en evidencia el difícil momento que atraviesa.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones. Entre los primeros en aparecer estuvo Pedro Engel, su amigo y ex compañero de pantalla, quien le dedicó un escueto pero sentido mensaje: "Mi abrazo grande". Pancha, visiblemente conmovida, respondió con un corazón.

Pero no fue el único gesto de apoyo. La caja de comentarios se inundó de palabras de consuelo: "Te envío mi más sentido pésame", "Mucha luz en estos momentos de penita y oscuridad del alma" y "Bendiciones", fueron parte de los mensajes que acompañaron la triste despedida.

Esta vez, lejos de las luces y las controversias televisivas, Pancha enfrenta una pérdida profunda.

PURANOTICIA