Desclasifican gesto que tuvo Daniel Fuenzalida en medio del conflicto con Rosario Bravo

En el marco de la controversia que desde el año pasado mantienen Daniel Fuenzalida con Rosario Bravo, recientemente se dio a conocer un gesto que el comunicador tuvo con quien fuera su compañera en el podcast «Cómo están los weones».

Titi García-Huidobro dio a conocer en el programa «No es lo mismo», de Tevex, que debido a que Fuenzalida y Bravo se seguían encontrando en los pasillos de Radio Activa, donde ambos trabajaban, el «Huevo» tomó una importante decisión.

"El director de la radio y sus gerentes trataron de retener al «Huevo», por el éxito de su programa de más de 15 años, pero había incomodidad porque seguían topándose en los pasillos con Rosario Bravo", comenzó diciendo en el programa.

Titi continuó expresando ante las cámaras que "en algún momento le dijeron que podían sacarla a ella de la radio, y el «Huevo» dijo ‘no, prefiero dar un paso al costado yo. No quiero ser responsable de que alguien pierda su trabajo. No tengo problema, me retiro, buena onda, y continúo en Pudahuel'".

Así se gestó la llegada de Fuenzalida a Pudahuel, donde ya comparte estación con García-Huidobro, quien cerró destacando que "el «Huevo», pudiendo haber elegido lo contrario y decir ‘sácame a esta galla, que me molesta’, prefirió que no".

