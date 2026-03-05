“Hay que cuidar la platita”: Jorge Valdivia reflexiona tras la quiebra de Mauricio Pinilla

El 15° Juzgado Civil de Santiago declaró en quiebra al exfutbolista profesional Mauricio Pinilla, por deudas que ascienden a $1.670 millones. La resolución contempla el remate de diversos bienes, entre ellos siete sociedades, un terreno, un vehículo BMW y su propia marca personal.

La noticia generó impacto en el mundo deportivo y uno de los que abordó el tema fue Jorge Valdivia, quien compartió camarín con “Pinigol” durante años en la Selección Chilena. En conversación con Pedro Carcuro en el programa Hay Zoom, el exmediocampista entregó una reflexión sobre las dificultades económicas que enfrentan algunas figuras tras el retiro.

“No hay respuesta absoluta sobre qué es”, afirmó de entrada el “Mago”. “Algunos dicen que son las fiestas, otros los amigos, los viajes con amigos y familiares, el comprar autos, pero no con todos es lo mismo”, agregó.

Valdivia profundizó señalando que las razones pueden ser diversas: “Hay exjugadores que apostaron por algún negocio y no les fue bien, otros invirtieron en acciones o propiedades, y no les va bien, entonces no hay una respuesta absoluta”.

Respecto al caso puntual de Pinilla, expresó su pesar: “Es una pena, porque de los 20 años de carrera, te lo encuentras 10-12 en la selección, jugando en contra, entonces es una pena que muchos lleguen a esta condición”.

El exvolante fue cauteloso al referirse a las causas específicas que derivaron en la quiebra de su excompañero. “No podría ahondar ni profundizar en qué fue lo que le pasó, porque no conozco su historia de vida tan profunda, pero esto corre para todos”, sostuvo.

Además, enfatizó que el escenario económico cambia radicalmente tras el retiro del fútbol profesional. “Cuando uno ya no va recibiendo lo mismo que recibía cuando jugó, cuando estabas activo y podías negociar, porque tu fútbol era una herramienta principal para la negociación en los equipos de fútbol”, explicó.

Finalmente, Valdivia cerró con una reflexión directa y autocrítica sobre la importancia de la planificación financiera: “Pero ya no son los mismos contratos, estamos más viejos y las cosas cambiaron de precio. Entonces hay que cuidar la platita, hay que invertir de chiquitito y no ser tan confiado”.

Con sus palabras, el exseleccionado nacional dejó un mensaje claro para las nuevas generaciones: el éxito deportivo no garantiza estabilidad económica y la prudencia financiera puede ser clave para evitar escenarios complejos una vez terminado el brillo de la cancha.

